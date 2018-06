Deel dit artikel:











Opvallend veel leerlingen Rotterdamse school gezakt

Het Vreewijk Lyceum in Rotterdam is door het eigen bestuur onder verscherpt toezicht geplaatst omdat een groot aantal leerlingen is gezakt voor hun eindexamen. Op de school blijkt 46 procent van de atheneumleerlingen gezakt (twaalf jongeren) en 37 procent van de havo-leerlingen (33 jongeren).

Voorzitter Henk Post van het overkoepelende schoolbestuur, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), noemt dat onacceptabel. Naar de oorzaken komt een extern onderzoek. De resultaten van de schoolexamens waren niet zodanig dat hiervoor gevreesd moest worden, aldus het bestuur in een verklaring. Het zegt geschokt te zijn over dit resultaat en "betreurt het vooral voor de gezakte leerlingen''. Zij zakten vooral op de vakken scheikunde, biologie, kunst en Frans. Volgens de CVO werd extra ondersteuning geboden na de uitslag van het eerste examentijdvak. "Dat heeft onvoldoende geholpen.'' Komende week gaat het bestuur met ouders en kinderen over de kwestie praten.