Bewoners Bloemhof zijn parkeerproblemen zat: 'Er wordt gevochten'

Evelien Morais is de parkeerproblemen in de Rotterdamse wijk Bloemhof helemaal beu

"Je wordt gewoon gedwongen te verhuizen." Evelien Morais is de parkeerproblemen in de Rotterdamse wijk Bloemhof helemaal beu.

Sinds er in een deel van de wijk moet worden betaald voor parkeren, is het in het andere deel van de wijk veel drukker dan voorheen.

Door de hoge parkeerdruk neemt de spanning toe in de wijk. "Mensen hebben veel kortere lontjes", vertelt bewoner Morais. "Er zijn al twee vechtpartijen ontstaan om een plekje, waardoor de politie moest uitrukken."

Buitenlands kenteken

Er zijn ook veel meer auto's met een buitenlands kenteken in de wijk. "Dat zijn auto's die soms wel een week blijven staan", vervolgt Morais. "Het gaat dan om mensen die met een busje worden opgepikt om ergens te gaan werken en dagen wegblijven."

"Het is dat mijn moeder hier nog in de wijk woont", vertelt Morais. "Ze wordt ouder en ik wil graag in haar buurt blijven. Maar anders was ik verhuisd. Naar een plek zonder parkeerstress.

Debat

De Rotterdamse fracties van Denk en de SP hebben de parkeerproblemen aangekaart tijdens een debat in de gemeenteraad. Het stadsbestuur gaat de situatie in Bloemhof nu eerder evalueren dan oorspronkelijk was gepland.

De verhalen van onze drie verslaggevers zijn te volgen via de website en app van Rijnmond, social media, televisie en radio. Op de onderstaande kaart komen markeringen van alle verhalen die de verslaggevers maken. Klik op het bloemetje voor het hele verhaal.

Heb je tips voor verhalen over Bloemhof? Kom dan vooral even op de koffie bij de pop-upredactieruimte. Het drietal werkt vanuit Huis van de Wijk Irene en Huis van de Wijk Oleander. Als je geen tijd hebt om langs te komen, kun je ook mailen naar koen.freijssen@rijnmond.nl of maurice.laparliere@rijnmond.nl.