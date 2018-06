Klein vliegtuig maakt voorzorgslanding in Rotterdam

Op Rotterdam The Hague Airport heeft een klein vliegtuig vrijdagmiddag een voorzorglanding gemaakt. Er zijn geen gewonden gevallen. Het toestel had stuurproblemen. De piloot slaagde erin rechtsomkeert te maken en te landen.

Het vliegveld spreekt met opzet niet over een noodlanding, omdat een toestel dan in direct gevaar is. In dit geval ontstond er in de lucht een situatie die had kunnen ontaarden in een noodsituatie. Daarop is het toestel uit voorzorg weer snel aan de grond gezet.

Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport liep in de middag enige tijd vertraging op. Sommige vluchten vertrokken een uur later dan gepland.