Groen licht voor bordeel in Schiedam

In Schiedam is de weg vrij voor de komst van een bordeel in de 's-Gravelandsepolder. Honderden mensen en omliggende bedrijven hadden bezwaar gemaakt, maar burgemeester en wethouders hebben die ongegrond verklaard.

Ondernemer John Markwat wil in een leegstaand kantoorgebouw tien kamers gaan verhuren aan prostituees onder de naam Salon 261 aan de Van Vlissingenstraat. In Alphen aan den Rijn exploiteert hij al zes jaar met succes eenzelfde bordeel op een industrieterrein. "Ik ben niet tegen prostitutie, maar niet waar er gerecreëerd wordt en waar kinderen wonen. Niet hier", reageerde een van de bewoners eerder. Jachthaven

Het pand in Schiedam staat tegenover de jachthaven. Watersportvereniging de Schie denkt dat door de komst van het bordeel er minder mensen in de zomer zullen aanmeren. "Het komt de jachthaven niet ten goede als booteigenaren te weten komen dat ze recht tegenover een bordeel liggen", zei voorzitter van de vereniging Sjoerd Rutgers. Wanneer de deuren van het Schiedamse bordeel open moeten gaan, is nog onduidelijk.