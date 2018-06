Deel dit artikel:











Jasper van 't Hof krijgt Boy Edgar Prijs Jasper van 't Hof. Foto: Amke

De Buma Boy Edgar Prijs 2018 is toegekend aan pianist/toetsenist en componist Jasper van ‘t Hof. Dat is vrijdagmiddag in LantarenVenster in Rotterdam bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 12.500 euro en een plastiek van Jan Wolkers.

De Boy Edgar Prijs is de belangrijkste prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek in Nederland en is genoemd naar de in 1980 overleden jazzdirigent en -musicus Boy Edgar. Volgens de jury verdient Van 't Hof de prijs "voor zijn imposante oeuvre, het resultaat van vijftig jaar professioneel musiceren." De bijna 71-jarige Van 't Hof is een van de meest actieve jazzmusici van Europa. Begonnen als autodidact en op z'n twintigste internationaal doorgebroken. Hij staat bekend als toonaangevend en vernieuwend. Beperkt zich niet tot een genre, maar speelt zowel bebop, freejazz, groove-jazz, jazzrock, fusion, pop en wereldmuziek. De prijsuitreiking is op 6 december in het BIMHUIS in Amsterdam tijdens een speciale door Van 't Hof samengestelde concertavond.