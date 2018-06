Sparta: We zetten een streep onder de zaak Schenk

Xandro Schenk komt definitief niet naar Sparta. Volgens technisch manager Henk van Stee van de Rotterdamse club is er 'een streep onder de zaak gezet'.

Vorige week werd bekend dat Schenk van Go Ahead Eagles naar Sparta zou komen. De speler liet zichzelf op het Kasteel fotograferen en interviewen in Sparta-shirt.

Maar nog voor het contract werd ondertekend, werd duidelijk dat ook FC Twente was geïnteresseerd. Die club zou een veel hoger salaris bieden, tot ergenis en woede van de Sparta-leiding.

"We hadden Xandro graag toegevoegd aan onze selectie en we zijn teleurgesteld dat hij uiteindelijk voor een andere club kiest", zegt Van Stee op de website van Sparta. "Feit blijft echter dat we alleen spelers willen hebben die graag voor Sparta willen voetballen."

De club heeft nu een financiële compensatie afgedwongen, maar wie die betaalt is niet duidelijk. Hoe hoog het bedrag is, willen de betrokken partijen ook niet zeggen.