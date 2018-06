Zweten in de sportschool: Rotterdamse Rahima wil Miss Nederland worden

De Rotterdamse Rahima Dirkse hoopt dat zij op 9 juli de Nederlandse Missverkiezing wint. Om zo goed mogelijk en in shape voor de dag te komen, laat ze zich deze dagen met de andere finalisten afbeulen in een Rotterdamse sportschool.

Rahima Dirkse is 24 jaar en een van de twaalf finalisten. Samen met de andere elf vrouwen en de huidige Miss - Nicky Opheij - hebben ze vrijdag gesport in The Compound, een nog te openen sportschool in Rotterdam-Schiebroek.

Zoals vroeger met een boek op je hoofd statig leren lopen, is niet meer van deze tijd, zegt de huidige Miss Nederland: "Het gaat nu echt om sterke vrouwen met een persoonlijkheid die zich goed inzetten voor datgene wat ze willen. Dus ook met een work-out. Die boeken en World peace hebben we allang achterwege gelaten."

Rolmodellen

Rahima, die een Nederlandse vader en een Braziliaanse moeder heeft, groeide op in Hillegersberg, maar woont nu in Rotterdam-West. Ze doet mee omdat ze Missen rolmodellen vindt en andere jonge meiden wil helpen om hun sterke kanten naar voren te laten komen, want zelf was ze vroeger heel stil.

"Het zijn zelfverzekerde vrouwen waarvan je denkt: die hebben het op orde. Ze geven interviews, voeren gesprekken met mensen, ze worden soms uitgedaagd en dan zie je dat ze ook slim zijn", zegt Rahima.

De Missverkiezing vindt op 9 juli plaats in het Circus Theater in Scheveningen. De winnares mag zich een jaar lang Miss Nederland noemen en vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale Miss Universe verkiezing.

