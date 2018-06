De A15 is bij de Noordtunnel vrijdagavond even dicht geweest omdat er een fietser door de tunnel liep. De hulpdiensten hebben de vrouw uit de tunnel gehaald.

Automobilisten zagen de vrouw de tunnel in wandelen en belden 112. Daarop werd de hele snelweg richting Gorinchem afgesloten.

Hoe de vrouw in de tunnel terecht is gekomen, is niet duidelijk.