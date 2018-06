Deel dit artikel:











Ronnie Flex speelt publiek plat op Concert at Sea Ronnie Flex

De sfeer bij het muziekfestival Concert at Sea zit er vrijdagavond goed in. Het is een zonovergoten editie. Ronnie Flex, Guus Meeuwis, Miss Montreal en Sting staan vrijdag op het podium.

Zaterdag is het de beurt aan Alanis Morissette, Broederliefde en Van Dik Hout. Het jaarlijkse thuisfeestje van de Zeeuwse band BLØF wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden. Concert at Sea op de Brouwersdam bij Ouddorp duurt dit jaar voor het eerst drie dagen. Het evenement begon al op donderdag en is groter dan ooit.