Vijftonners gaan zaterdag tekeer in De Kuip tijdens Monster Jam

Scooby Doo, Grave Digger en Zombie... namen van monstertrucks die zaterdag het veld omploegen in De Kuip tijdens de Monster Jam.

De voetbaltempel is voor het evenement omgebouwd tot racetrack met zandheuvels en ingegraven autowrakken. De organisatie heeft het veld goed ingepakt, zodat het heilige gras geen schade hoeft op te lopen.

Morgan Kane is de bekendste coureur die zaterdag meedoet. Met zijn Grave Digger behaalde hij eerder de World Finals Racing Championship van Monster Jam. Kane voetbalt ook en coacht een higschool-team in zijn thuisland de Verenigde Staten. Hij kent De Kuip en vindt het schitterend om daar eindelijk eens te staan.

De Amerikaanse monstertruckdriver snapt ook dat liefhebbers van de grasmat misschien een beetje pijn aan de ogen hebben als ze de racetrack bekijken. "Er is niets aan de hand', zegt Kane. "We hebben een speciaal team dat een speciale laag op het zand legt, waar plastic overheen gaat . Als we dan op zondag die laag weer hebben verwijderd kan je gewoon weer een wedstrijd spelen."

Adrenaline-junkie

De Amerikaanse driver voetbalde in een semi-professioneel team toen hij het aanbod kreeg om in een monstertruck te gaan rijden. "Het was liefde op het eerste gezicht', zegt Kane. "Het is de adrenaline, ik ben een adrenaline-junkie."

De Zweed Alx Danielsson kan het enthousiasme van Kane beamen. "Toen ik begon, kon ik niet geloven dat dit legaal is", lacht Danielsson. "Alleen al als je de show ziet is het spectaculair en mooi. Maar als je echt in zo'n een vier meter hoge truck stapt en je dan in gegespt, man! Dat is andere koek."

Danielsson laat zien hoe de veiligheidsgordel wordt aangebracht. De brede band gaat over de middel van de driver en wordt dan mechanisch compleet strakgetrokken. "Het doet ook iets met je organen, volgens mij", zegt de Zweede driver. "Moet je maar eens kijken naar de drivers die al wat langer meelopen. Ze lopen gewoon anders."

Fantastisch

Veiligheid is belangrijk want met de monstertrucks worden de meest waanzinnige capriolen uitgehaald. De derde fase in de show is Freestyle en daarin gaan alle remmen los.

"In 90 seconden moet je indruk op het publiek zien te maken", zegt Candice Jolly, een van de twee vrouwen die in Rotterdam mee racen. "En als je dan een manoeuvre precies zo kan uitvoeren als je van tevoren bedacht had en het publiek staat te schreeuwen, dan is dat echt fantastisch."

De Freestyle is niet voor niets aan het eind van de show, want dan wordt het maximale uit de trucks gehaald. Ze rijden op twee wielen, voor- of achterwielen, belanden op hun dak, storten zich op ingegraven autowrakken of schuiven op hun zij over het zand.

Candice rijdt al twaalf jaar in monstertrucks, maar racen doet ze al van kinds af aan. "Ik begon op mijn achtste met karten. Met deze shows ben ik al in 20 verschillende landen geweest en 35 verschillende staten geweest."

Candice Jolly is ervaren, maar dat zijn alle drivers. "Al deze drivers zijn supergoed", zegt Alx Danielsson. "Het is al niet makkelijk om zo'n ding te besturen. Vandaag hebben we allemaal 20 seconden gekregen om te oefenen. De rest gebeurt tijdens de show. Dus je moet wel erg goed zijn."