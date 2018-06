Deel dit artikel:











Overvallers crashen na lange achtervolging op A15

De politie heeft vrijdagavond na een lange achtervolging twee verdachten van een overval in Berkel en Rodenrijs gepakt. De achtervolging met tientallen politieauto's en een helikopter voerde over meerdere snelwegen in de regio Rotterdam en eindigde in een crash op de A15 bij Schelluinen.

De A15 is daardoor afgesloten geweest voor verkeer, maar is vrijdagavond laat weer geopend. Om 22:30 uur werd er nog politie-onderzoek verricht op de snelweg. Overval

Aan het begin van de avond werd een supermarkt aan de Rozenoord in Berkel en Rodenrijs overvallen. De politie kreeg de verdachten in het vizier waarna een lange achtervolging volgde. De bestuurder van de vluchtauto haalde gevaarlijke toeren uit en passeerde links en rechts met hoge snelheid allerlei andere voertuigen. De wagens passeerden tijdens de achtervolging Sliedrecht en Alblasserdam en gingen in oostelijke richting. Bij Leerdam keerde de vluchtende wagen en ging weer in westelijke richting. Sanne Franken bestuurde een vrachtwagen op de meest rechterbaan en zag plotseling in haar spiegel dat een auto keihard op de vluchtstrook wilde passeren."In een reflex stuurde ik enigszins de lijn over, waardoor die auto al bijna van de weg af raakte. Het ging maar net goed", aldus de geschrokken chauffeuse. Over de kop

Ter hoogte van Schelluinen raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en knalde door de vangrail met zijn auto. De wagen kwam op zijn kop tot stilstand. De twee verdachten zijn onderzocht door ambulancemedewerkers en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer en 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel. De A15 vanuit Gorinchem richting Rotterdam was vrijdagavond afgesloten. De aanrijding heeft ook treinvertraging veroorzaakt; door rommel op het spoor waren treinen tussen Dordrecht en Gorinchem vertraagd.