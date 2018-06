Deel dit artikel:











Overvallers crashen op A15, weg volledig dicht Foto: MediaTV

De politie heeft halverwege de avond na een lange achtervolging in de regio twee verdachten van een overval in Berkel en Rodenrijs opgepakt. De achtervolging met tientallen politieauto's en een helikopter voerde over meerdere snelwegen in de regio Rotterdam en eindigde in een crash op de A15 bij Schelluinen.

Beide verdachten zijn door ambulancepersoneel nagekeken, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Overval

De achtervolging begon nadat aan het begin van de avond een vestiging van de Albert Heijn in Berkel en Rodenrijs was overvallen. De eerste meldingen van de achtervolging kwamen rond half negen binnen. Tekst gaat verder onder de Tweet



De wagens passeerden tijdens de achtervolging Sliedrecht en Alblasserdam en gingen in oostelijke richting. Bij Leerdam is de vluchtende wagen gekeerd en ging weer in westelijke richting. De politie bevestigt dat er iemand achterna gezeten is. De A15 vanuit Gorinchem richting Rotterdam is afgesloten.