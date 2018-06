Feyenoord oefent tegen Fenerbahçe

Feyenoord speelt zaterdag 21 juli een oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De wedstrijd tegen de Turkse topclub, waarvan Robin van Persie aan het begin van dit kalenderjaar overkwam, wordt gespeeld in het Şükrü Saracoğlustadion in Istanbul.

Feyenoord treft in Fenerbahçe een oude bekende. Zo stonden beide ploegen in het seizoen 2002-2003 ook al tegenover elkaar in de voorronde van de Champions League.

Door doelpunten van Shinji Ono en Thomas Buffel en wist Feyenoord destijds het hoofdtoernooi te bereiken.