Na Denis Mahmudov vertrekt er nog een aanvaller bij FC Dordrecht. Ook Jafar Arias vertrekt aan de Krommedijk. Hij gaat naar de kersverse Eredivisieploeg Emmen.

Arias tekent een contract voor één seizoen in Drenthe. Het afgelopen seizoen scoorde hij 10 doelpunten voor FC Dordrecht. In het seizoen ervoor kwam hij door een blessure nauwelijks in actie.