Straat Rotterdam-Vreewijk afgezet na asbestvondst Foto: streetview

Bij renovatiewerkzaamheden in Rotterdam-Vreewijk is asbest aangetroffen. Een deel van het Reigerpad is afgesloten met hekken zodat niemand in de buurt kan komen.

De woningen in de straat van woningcorporatie Havensteder worden grondig opgeknapt. De bewoners zijn daarom al eerder elders onderbracht. Werklieden vonden plotseling verdacht plaatmateriaal en schakelden specialisten in. Die constateerden dat het ging om hechtgebonden asbest, dat dus niet gemakkelijk kan wegwaaien naar andere plekken. Uit voorzorg is in overleg met de Arbeidsinspectie een deel van de straat afgezet. Zaterdag gaat een gespecialiseerd bedrijf de asbestplaten verwijderen. De dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woningen, waarvan Havensteder al wist dat er asbest zit, worden daarbij gelijk meegenomen.