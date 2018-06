Deel dit artikel:











De duurzame Parade Nils Mevius drinkt op de Parade koffie met meer opbrengst voor de boeren in Ethiopië De Parade is weer in Rotterdam

Op steeds meer festivals staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook op het reizend festival De Parade, dat gisterenavond in Rotterdam is begonnen. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding.

Van kraanwater tot biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen

De Parade heeft zijn tenten weer opgeslagen in het Rotterdamse Museumpark. Het reizend theaterfestival is op de eerste plaats een feest van grappige, mooie of bijzondere voorstellingen, maar de

Maar eigenlijk gaat het hem er vooral om dat de dingen beter smaken of fijner zijn. "Je eet lekkerder van een echt bord, dan van een weggooi-bord." De Parade heeft zijn tenten weer opgeslagen in het Rotterdamse Museumpark. Het reizend theaterfestival is op de eerste plaats een feest van grappige, mooie of bijzondere voorstellingen, maar de Parade zet zich ook in om duurzaam te zijn. Bijvoorbeeld door het serveren van kraanwater, biologische wijn en door strenge eisen op te leggen aan het eten dat wordt geserveerd. "Zo moeten koeien een goed leven hebben gehad met genoeg ruimte en houden de dieren hun hoorns.", geeft coördinator duurzaamheid Nils Mevius als voorbeeld.Maar eigenlijk gaat het hem er vooral om dat de dingen beter smaken of fijner zijn. "Je eet lekkerder van een echt bord, dan van een weggooi-bord." Luister zaterdag 30 juni naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur bij Radio Rijnmond.