Brand in snackbar Oud-Beijerland

Bij snackbar Ritzy’s aan de Nobelstraat in Oud-Beijerland is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand geweest. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.