Rijnmond Staat Stil bij Bloemhof

Bloemhof staat op de kaart. De hele week berichtten verslaggevers van RTV Rijnmond over deze 'prachtige probleemwijk' van Rotterdam-Zuid.

Alles kwam voorbij: van de boterhammen-man tot de ' oppleur-Turk '. Een schets van de wijk, van de hoge werkloosheid en criminaliteit tot mooie initiatieven als het sociaal toneel en muurschilderingen.

In Rijnmond Staat Stil praten we in buurtcentrum Irene na over Bloemhof met tal van gasten. Josje Boshoff, directeur van basischool Pantarijn, Charlie Voorn van Bloemhof Magazine / Like je Wijk , Hammadi Ajmidar, wijkregisseur Bloemhof voor Humanitas en verslaggever Maurice Laparlière.

Er is een 'mystery guest' die beoogd wethouder is voor Rotterdam-Zuid, Richard Moti. En de buren komen nog even langs, Daan en Janny, 80 en 77 jaar. Zij houden eigenlijk zo'n beetje alles in de gaten in de wijk, als 'bejaarde bodyguards'.

Bloemhof, leven bevolkingsgroepen langs elkaar heen? Is er licht 'aan het eind van de Maastunnel'? Luister, door boven op de blauwe tegel te klikken.