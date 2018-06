Drukte op N59 richting Goeree-Overflakkee na ongeluk

Op de N59 richting Goeree-Overflakkee en Zeeland is het zaterdagmorgen drukker dan gebruikelijk. Dat komt door een combinatie van twee ongelukken op de A4 ten zuiden van Bergen op Zoom en Concert At Sea op de Brouwersdam dat om 12:00 uur begint.

Rond 11:00 uur is er die kant op kilometerslang stilstaand of langzaam rijdend verkeer. In de file zijn volgens getuigen meerdere kopstaartbotsingen gebeurd, waardoor de file alleen maar aangroeit.

De file komt doordat automobilisten omrijden na ongelukken op de A4. Bij Woensdrecht kwamen zaterdagmorgen een vrachtwagen en een busje met elkaar in botsing. Daarbij raakten in ieder geval negen mensen gewond. Daarna was er daar in de buurt, bij knooppunt Zoomland, nog een ongeluk. Daarbij viel een dode. De A4 ter hoogte van Woensdrecht is zaterdagmorgen afgesloten wegens opruimwerkzaamheden en politieonderzoek.

Bij knooppunt Hellegatsplein stond zaterdagmorgen rond 10:00 uur ook 3 kilometer file. Deze file neemt toe in lengte: een klein uur later was het alweer 4 kilometer geworden. De vertraging bedraagt rond 10:45 uur ongeveer twintig minuten.

De drukte wordt verergerd doordat om 12:00 uur de deuren open gaan voor Concert At Sea op de Brouwersdam.