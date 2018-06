Zwanen wassen van start bij opvang Maeslantkering

Het opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland is er klaar voor: zaterdagmiddag om 14:00 uur wordt er gestart met het wassen van de met olie besmeurde zwanen daar.

Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het duurde even voor het zover was omdat het nog een behoorlijke klus was om een waterleiding aan te leggen en elektriciteit te regelen in het noodopvangcentrum.