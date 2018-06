Barendrechtse Sophie wint fotowedstrijd Veteranendag

De 11-jarige Sophie van Es uit Barendrecht ontmoet zaterdagmiddag koning Willem-Alexander in Den Haag tijdens Nationale Veteranendag: zij heeft de fotowedstrijd gewonnen en mag haar foto aan hem laten zien.

Sophie: “Op maandagochtend zei mijn vader dat ik misschien wel had gewonnen. In de klas hoorde ik dat het echt was. Ik ben zo blij! Ik had echt niet gedacht dat mijn foto door zou gaan naar de finale.”

Gastlessen van veteranen waren de inspiratiebron voor de inzendingen van de fotowedstrijd. De witte anjer stond hierbij centraal: de bloem die symbool staat voor Veteranendag. De witte anjer is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. Meer dan honderd leerlingen stuurden foto’s in voor de wedstrijd. De jury had tien finalisten gekozen waarop gestemd kon worden en Sophie kwam als winnaar uit de bus.

Jurylid Humberto Tan over de winnende foto van Sophie: “Dit is dé foto. Het is origineel, goed bedacht en goed uitgevoerd.”

Burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht: “De foto laat zien dat erkenning een nationale opdracht is voor ons allemaal. We moeten die erkenning gezamenlijk geven.”

Sophie is samen met haar klas eregast op Veteranendag.

De Nationale Veteranendag in Den Haag duurt nog tot 17:30 uur.