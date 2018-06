Deel dit artikel:











Nieuwe aflevering Politiek010: Plannen nieuw college en brugwachtershuisje gekraakt Fractievoorzitters van de nieuwe coalitiepartijen in Rotterdam

In de nieuwe Politiek010 zie je meer over de plannen van het nieuwe Rotterdamse college dat komende week wordt geïnstalleerd. Ook een reactie van omwonenden op het gekraakte brugwachtershuisje bij de Irenebrug in Rotterdam-Hillegersberg.

Sinds februari van dit jaar zit er een kraker in het pand , waardoor de brugwachter niet bij zijn apparatuur kan. De gemeente kan hem pas in het najaar uitzetten, tot woede van Leefbaar Rotterdam en het CDA . In de uitzending leggen Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet uit wat de belangrijkste plannen en bezuinigingen van het nieuwe college zijn. Verder het laatste nieuws over het opruimen van de olie uit de Botlekhaven en de nieuwe bestemming voor verzorgingshuis De Evenaar in Rotterdam-Oosterflank. Bekijk de aflevering van Politiek010 hier .