Bergschenhoeker fietst voor Parkinson

Ruud Overes, langeafstandsfietser uit Bergschenhoek, gaat een fietstocht houden door heel Europa om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Parkinson. Deze zaterdag is hij vertrokken vanuit Dordrecht.

De 57-jarige Ruud heeft zelf sinds een jaar Parkinson. Hij wilde al langer van start met de fietstocht, maar besloot het er dit jaar op te wagen, nu het nog kan.

De bedoeling is dat hij een fietstocht van 10 duizend kilometer gaat maken in tachtig dagen, via onder meer Frankrijk, Spanje, Portugal en dan via onder meer de Balkan en Oost-Europa terug naar Nederland.