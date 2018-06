Barbecueën in Prinses Beatrixpark mag, maar wel volgens de regels

De gemeente Schiedam gaat extra goed controleren of iedereen zich aan de regels houdt wat betreft barbecueën in het Prinses Beatrixpark.

In het Prinses Beatrixpark zijn twee ingerichte barbecuevelden waar het is toegestaan. Bij die velden staan bijvoorbeeld speciale barbecuebakken waar de hete kolen in mogen.

De gemeente waarschuwt rekening te houden met brandgevaar, geen open vuur te gebruiken en alles goed op te ruimen, om zo boetes te voorkomen.