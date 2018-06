De vragen van 30 juni 2018

Carl Groeneveld uit Vreewijk:Waarom moet ik, als huurder, ook onroerend goed-belasting betalen?

Mo Shitrit uit Rotterdam:

Ik heb bij het milieupark Delfshaven op een bedrijfsterrein een soort rubberen bal gezien met daaromheen autobanden gespannen in een net van ijzeren kettingen. Waar dient dat voor?

Marleen Verschoor:

Moet je een diesel altijd voorgloeien? Er zijn veel meningen over en ik weet niet meer wat nou goed is.

Wat doet dat voorgloeien eigenlijk, waarom is dat nodig? Misschien is het alleen bij oudere auto's dat dat moet, maar voor welke auto's geldt dat dan wel en voor welke niet?

Adam Pakusewski:

Hoe kan het dat ik vroeger (en dan niet eens zo lang geleden, want zo rond 1999 nog) telefoongesprekken van in een kamer naast mij kon horen op de radio in mijn slaapkamer? Scheen nog tot 1 kilometer bij mijn huis vandaan te kunnen.

En op welke frequentie zou dat dan geweest kunnen zijn?

Thijs Anchelon:

Stel dat je een appelboom in grond zet die geïrrigeerd wordt met extreem vitaminerijk water, worden de vruchten (de appels) dan ook vitaminerijk(er), of krijg je een extreem gezonde boom?

Ellen ten Bruggencate:

Waar komt de naam 'Engelse drop' vandaan?

Gre Hogendoorn uit Charlois:

Waar komen de kleuren voor alle vlaggen van landen vandaan? Wie heeft dat verzonnen?

Paul Valster uit Charlois:

Hoe zit het met de afvalwaterzuivering bij het schoonmaken van alle besmeurde zwanen?

