Feyenoord neemt na de rust ruim afstand van SDC Putten

Feyenoord heeft de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Hoofdklasser SDC Putten werd met 1-8 verslagen. Na een 0-1 ruststand werd het verschil in de tweede helft gemaakt met negen andere spelers in het veld.

In de eerste helft had Feyenoord moeite met het afmaken van de kansen. Zo lieten Orkun Kökcü, Robin van Persie, Eric Botteghin en Yassin Ayoub enkele mogelijkheden onbenut. Halverwege de eerste helft was het wel raak. Van Persie kopte een corner van Emil Hansson gemakkelijk tegen de touwen.



Ook na de 0-1 miste Feyenoord enkele kansen. Jean-Paul Boëtius en een eigen verdediger raakten de paal en een schot van Hansson werd uit de verre hoek getikt door de doelman.

Productieve tweede helft

Na de pauze bleven alleen keeper Ramon ten Hove en verdediger Lutsharel Geertruida in de ploeg bij Feyenoord. Het omgegooide elftal deed het stukken beter dan de formatie voor rust en nam snel afstand van Putten. Dylan Vente (drie keer), Jens Toornstra (twee keer) en Mo el Hankouri (twee keer) zorgden voor de goals. De tegentreffer was een eigen doelpunt van Wouter Burger.

Scoreverloop

23' 0-1 Van Persie

53' 0-2 Vente

55' 0-3 El Hankouri

57' 0-4 Toornstra

62' 1-4 Wouter Burger (eigen doelpunt)

68' 1-5 Toornstra

72' 1-6 El Hankouri

75' 1-8 Vente

78' 1-8 Vente

Opstelling Feyenoord eerste helft

Ten Hove, Nieuwkoop, Botteghin, Geertruida, Malacia; Ayoub, Wehrmann, Kökcü; Hansson, Van Persie, Boëtius.

Opstelling Feyenoord tweede helft

Ten Hove; Van Beek, Van der Heijden, Geertruida; Toornstra, Burger, El Bouchataoui, Larsson; Touré, Vente, El Hankouri.