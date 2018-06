Deel dit artikel:











Blaak prolongeert nationale titel Chantal Blaak (Archieffoto)

Voor het tweede jaar op rij is Chantal Blaak Nederlands kampioen op de weg geworden. De renster uit Lansingerland kwam solo over de finish in het Brabantse Hoogerheide.

In de laatste plaatselijke ronde reed Blaak weg uit de kopgroep van tien rensters. De 28-jarige wereldkampioen eindigde voor haar Boels-Dolmans ploeggenoot Amy Pieters en Marianne Vos.