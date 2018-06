Deel dit artikel:











Rekenkamer: mensen in nood moeten te lang wachten op hulp

Wijkteams in Rotterdam lopen achter de feiten aan en kampen met wachtlijsten. De Rekenkamer Rotterdam heeft er geen goed woord voor over. In een rapport staat dat mensen die hulp nodig hebben lang moeten wachten.

Negen van de tien aanvragers van hulp hebben na zes weken nog geen ondersteuningsplan. Die zes weken is wel de norm van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met geestelijke problemen, schulden en huiselijk geweld. Organisaties, zoals scholen en huisartsen, moeten dit soort probleemgevallen melden. Maar er is te weinig contact, omdat de wijkteams daar geen tijd voor hebben. De teams hebben het te druk met de administratie. En daar zit volgens de Rekenkamer ook de oplossing: minder regels, minder procedures en als het even moet; meer personeel. Veel mensen bereikt

De gemeente wijst er in een reactie op dat de wijkteams pas 3,5 jaar bestaan en al veel mensen bereikt hebben. “De relevante conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer nemen wij mee bij de doorontwikkeling van de wijkteams",aldus een woordvoerster. De gemeente wijst er in een reactie op dat de wijkteams pas 3,5 jaar bestaan en al veel mensen bereikt hebben. “De relevante conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer nemen wij mee bij de doorontwikkeling van de wijkteams",aldus een woordvoerster. "Wij zijn blij dat de Rekenkamer ons stelsel niet ter discussie stelt. De algemene teneur van het rapport is wel wat somber, terwijl de cliënten tevreden zijn over de wijkteams. We ontkennen niet dat er nog werk aan de winkel is. Maar wij zijn van mening dat er al veel goede stappen zijn gezet en wij werken continue aan verdere verbetering van de wijkteams. De medewerkers uit de wijkteams verdienen beter dan dit sombere rapport.”