Poldervaart over eerste training: 'Ik heb een hoop enthousiasme gezien'

Excelsior is met de nieuwe trainer Adrie Poldervaart begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De Kralingse eredivisionist maakte er meteen een open dag van. Poldervaart kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste werkdag.

''Het was vooral kennis maken met elkaar en de training heeft met een open dag een wat andere lading,'' zegt Poldervaart. De nieuw hoofdtrainer was tevreden over de eerste dag. ''Ik heb veel enthousiasme gezien met ook een paar jonge gasten die er lekker tussen liepen.''

