Dylan Vente: 'Voor mij beter dat Van Persie gebleven is'

Met drie goals tegen SDC Putten is Dylan Vente goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Na rust verving hij Robin van Persie en vond hij drie keer het net. Na afloop gaf hij aan blij te zijn dat diezelfde Van Persie is gebleven bij Feyenoord.

''Het is voor mij alleen maar beter want ik kan veel van hem leren. Robin is een wereldspeler. Ik praat best vaak met hem, bijvoorbeeld over loopacties,'' zegt de talentvolle spits.

Daarnaast gaf Vente aan de afgelopen tijd veel aan zijn fysiek gewerkt te hebben. ''Ik train het hele jaar al voor mezelf. Voor mij is het een aandachtspunt en ik ben nog lang niet waar ik wil zijn.''

Dylan Vente verscheen na SDC Putten - Feyenoord (1-8) voor de camera van Feyenoord-watcher Sinclair Bischop. In de video hierboven is het volledige interview te bekijken.