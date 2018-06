Sparta in slotfase langs Heinenoord

Sparta heeft in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe voetbaljaar de amateurs van Heinenoord verslagen. De mannen van de nieuwe trainer Henk Fraser wonnen met 0-2 door twee doelpunten in de slotfase.

Sparta bleef lang op 0-0 steken tegen de eerste klasser. Tien minuten voor tijd opende Keneth Dougall de score met een krullend schot. In de blessuretijd maakte Ilias Alhaft de tweede treffer.

Twee opstellingen

Fraser gaf veel spelers speelminuten door in beide helften met een compleet andere opstelling te spelen. Royston Drenthe begon verrassend als linksbuiten in de basis. Na de pauze viel ook Edouard Duplan in. Hij was goed voor een puike assist op de goal van Alhaft.

Opstelling eerste helft

Kortsmit; Saksela, Vriends, Soares, Martis; Harroui, Duarte, Sanches; Verhaar, Ache, Drenthe.

Opstelling tweede helft

Coremans; Holst, Wuytens, Alberto, Wijnaldum; Dougall, Boukhari, Spierings; Alhaft, Dervisoglu, Duplan.