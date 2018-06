Automobilist richt ravage aan in Kralingen

Op de Oostzeedijk in Rotterdam-Kralingen heeft een automobilist een ravage veroorzaakt. Hij botste vrijdag tegen een verkeersbord en meerdere auto's. Daarna wilde hij verder rijden, maar een agent in burger hield de bestuurder tegen.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De man is meegenomen op het bureau, voor het rijden onder invloed. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de man in de fout ging. Zijn rijbewijs was namelijk al eens eerder ingevorderd.