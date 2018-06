Deel dit artikel:











Van Bronckhorst: 'El Ahmadi heeft zijn gevoel laten weten' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt er rekening mee dat zijn aanvoerder Karim el Ahmadi vertrekt. ''Het is nog even afwachten. Zijn gevoel is belangrijk en wij weten wat dat is,'' zegt hij tegen RTV Rijnmond.

El Ahmadi gaf deze week aan dat de kans groot is dat hij na het WK niet meer terugkeert bij Feyenoord en nog één keer een avontuur aan wil gaan. Of Feyenoord voor de open solliciterende Jordy Clasie als opvolger gaat, wil van Bronkhorst niet zeggen. ''We zijn aan het kijken wat de alternatieven zijn mocht El Ahmadi vertrekken.'' Feyenoord-watcher Sinclair Bischop interviewde Giovanni van Bronckhorst na afloop van de met 1-8 gewonnen oefenwedstrijd bij SDC Putten. In de video is het volledige interview te bekijken.