Aboutaleb: maak excuses voor slavernijverleden

De Nederlandse regering moet alsnog excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat zei burgemeester Aboutaleb zaterdagavond tijdens de jaarlijkse herdenking bij het slavernijmonument in het Rotterdamse Lloydkwartier.

Een paar jaar geleden betuigde de toenmalige Nederlandse regering wel spijt, maar veel belangenorganisaties vonden dat niet ver genoeg gaan. Ze eisten dat er officiële excuses gemaakt zouden worden.

Slavernijmuseum

De plechtigheid werd zaterdag bijgewoond door ongeveer tweehonderd mensen. Er was ook een toespraak van voorzitter Carlos Concalves van de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst.

Hij pleitte ervoor dat het slavernijmuseum in Rotterdam komt. Daarnaast waren er optredens van artiesten.

Het is 155 jaar geleden dat de slavernij door Nederland werd afgeschaft in de voormalige Nederlandse Koloniën. Naast de officiële herdenkingsplechtigheid waren er verspreid over de stad ook allerlei feestelijke activiteiten ter gelegenheid van Keti Koto.