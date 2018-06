Deel dit artikel:











Geen Champions Trophy-finale voor hockeymannen Jeroen Hertzberger in actie tegen India FOTO: ANP

De Nederlandse hockeymannen staan zondag niet in de finale van de Champions Trophy in Breda. Door een 1-1 gelijkspel tegen India is Oranje veroordeeld tot het spelen om brons.

Bij Oranje speelden HC Rotterdam-spelers Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam, de Rotterdamse keeper Pirmin Blaak zat op de bank. India kwam uit een strafcorner op voorsprong waarna Thierry Brinkman gelijk maakte. Afgekeurde goal Hertzberger Vlak voor tijd dacht Hertzberger de winnende te maken. Zijn goal werd echter afgekeurd door de videoscheidsrechter omdat een vrije slag niet op de juiste plek was genomen. De Rotterdammer was furieus over dit besluit. Argentinië is zondag de tegenstander als Oranje gaat proberen het brons te veroveren. In de eerste wedstrijd verloor Nederland met 2-1 van de Argentijn. De finale gaat tussen Australië en India.