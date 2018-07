Deel dit artikel:











Liefhebbers van Puchbrommers protesteren in Hoek van Holland Puchbrommer (Foto: Paul Stolk - ANP) Puchbrommers waren in de jaren zestig heel populair (Foto: ton Schutz- ANP)

Bestuurders en fans van klassieke Puchbrommers komen zondag uit protest samen bij het museum RockArt in Hoek van Holland. Het museum heeft de dag uitgeroepen tot de eerste Nationale Puchdag omdat de tweetaktbrommers over een paar jaar verboden zijn in Den Haag.

Onlangs presenteerde de gemeente Den Haag een collegeprogramma waarin staat dat de stad vanaf 2020 vervuilende tweetaktbrommers in de ban doet. De stad staat van oudsher bekend als Puchstad nummer 1, maar er rijden tegenwoordig maar enkele honderden van rond, zegt museumeigenaar Jaap Schut die de maatregel niet begrijpt. "Als we het hier van moeten hebben, hadden ze die maatregel beter dertig jaar geleden kunnen invoeren toen er nog echt veel rondreden", aldus Schut. Petitie

Liefhebbers die de tweewielers als cultureel erfgoed zien, beschuldigen het nieuwe stadsbestuur van symboolpolitiek. Liefhebbers die de tweewielers als cultureel erfgoed zien, beschuldigen het nieuwe stadsbestuur van symboolpolitiek. Via een onlinepetitie haalden tegenstanders de afgelopen weken ruim 2300 handtekeningen tegen het plan op. Hoewel de Nationale Puchdag zich dit keer specifiek tegen het Haagse voornemen richt, wil de organisatie vanaf nu elk jaar een soortgelijk evenement houden. Het museum benadrukt dat, ondanks de naam van de dag, ook eigenaren van andere tweetakts als Kreidlers en Zündapps van harte welkom zijn. Bezoekers die zondag met hun brommers naar het museum komen, mogen gratis naar binnen. Puchbrommers

Het klassieke model met het typerende eivormige tankje en het hoge stuur groeide in de jaren zestig uit tot een soort vrijheidssymbool voor verscheidene groepen jongeren. Het klassieke model met het typerende eivormige tankje en het hoge stuur groeide in de jaren zestig uit tot een soort vrijheidssymbool voor verscheidene groepen jongeren.