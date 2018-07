Drijvende koeienstal Floating Farm onderweg naar Rotterdam

De drijvende boerderij Floating Farm vaart zondagochtend onze regio binnen. De 900 ton wegende koeienstal is twee dagen onderweg geweest vanuit Zaandam en zal zondagmiddag in de Rotterdamse Merwe-Vierhaven (M4H) aanleggen.

De 2800 vierkante meter grote Floating Farm wordt letterlijk een drijvende boerderij en de eerste ter wereld. Het is een betonnen ponton, waarop veertig koeien zullen worden gehouden. In de drijvende vrijloopstal komt later nog een platform met daarop een kippenstal.

Het gaat nu nog om de drijvende bak die de basis wordt van het gebouw. waar sinds maart in aan is gewerkt in Zaandam. De komende tijden wordt het in Rotterdam afgebouwd tot een drijvend bouwwerk met drie verdiepingen. De boerderij opent eind dit jaar haar deuren voor het publiek.

De toekomstige boer van Floating Farm is blij met de komst. Albert Boersen: “Nu de boerderij onderweg is naar de M4H kunnen Rotterdammers de bouw van dichtbij gaan volgen. Ik kijk er naar uit om eind dit jaar te starten met boeren en de stad kennis te laten maken met het boerenleven. Dat is ook het moment dat men de eerste echte Rotterdamse zuivelproducten kan kopen op de boerderij."

Floating Farm

De boerderij is een drijvend bouwwerk dat uit drie lagen bestaat. Er komen straks verschillende technische installaties die onder andere het regenwater zuiveren om op de boerderij te gebruiken.

Daarnaast is er een grote multifunctionele ruimte voor educatie op het gebied van gezonde voeding en eerlijke voedselproductie.

Een centrale trap leidt bezoekers vanaf de werkvloer naar de koeientuin, een buitenruimte waar de melkkoeien komen te staan. De koeien staan buiten, maar hebben een beetje bescherming tegen het weer door een transparant dak en begroeiing.

Robots

De vloer wordt dag en nacht schoongemaakt door een robot en langs de randen staan voedsel- en melkrobots.

Bezoekers kunnen vier transparante zones op de werkvloer zien: de zuivelproductie, het groeien van gras onder ledlicht, waterbehandeling en de recycling van mest.

De bedenkers van de Floating Farm willen met deze boerderij de melkveehouderij op een nieuwe manier benaderen. Uitgangspunten zijn economisch verantwoord, diervriendelijk en dichtbij de consument veehouden.

Doneer een koe



Er staan voorlopig alleen twee kunstkoeien te grazen, maar uiteindelijk moet er een echte veestapel staan grazen. Mensen kunnen daarom een koe doneren via de website of een kleine donatie doen.