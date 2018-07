Deel dit artikel:











Automobilist en twee honden belanden in sloot Foto: MediaTV

Een bestuurder is zondagochtend door nog onbekende oorzaak met haar auto in een sloot terechtgekomen in Schiedam. De vrouw raakte niet gewond en klom zelf uit de auto.

Hulpdiensten waren aanwezig, maar dat bleek niet nodig. Ook de twee honden zijn uit de auto gered en opgevangen in een politiebusje. De oorzaak van het ongeval op de Harreweg is nog niet bekend. Volgens getuigen waren er geen tegenliggers op het moment van het ongeval.