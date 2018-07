Keti Koti Festival van start na Bigi Spikri optocht

In Rotterdam wordt deze zondag de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. De daarbij behorende Bigi Spikri optocht begon op de Vierambachtstraat in Rotterdam-West en eindigde in het wijkpark waar het Keti Koti Festival plaatsvindt.

Bigi Spikri betekent 'Grote Spiegel'. De optocht is een belangrijk onderdeel van de Keti Koti viering waarbij men in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo in feestelijke en traditionele kledij langs de etalageruiten (grote spiegels) liepen.

Deze traditie is ook in Nederland voortgezet. Door mee te lopen, geven mensen uiting aan het belang van de herdenking en viering van Keti Koti.

Met het aankomen van de optocht bij wijkpark het Oude Westen om 12:00 uur gaat ook het Keti Koti Festival van start. Er is muziek, eten en een exotische markt.

Keti Koti

Keti Koti betekent 'doorbroken ketting'. Op 1 juli 1863 werd met de Emancipatiewet de slavernij in Suriname en op de Antillen officieel afgeschaft. Nu, 155 jaar later, staat deze dag in het teken van de geschiedenis van Afro-Nederlanders.

De lokale omroep OPEN Rotterdam maakte vijf portretten van Rotterdammers over hun beleving van Keti Koti. De hele serie is via het Youtubekanaal van OPEN terug te bekijken.