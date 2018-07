De Rotterdamse politie heeft zaterdag een man aangehouden die nog 36 dagen celstraf had openstaan. Toen de man in het politiebusje zat, liet hij wat ontlasting lopen, schrijft de politie op Twitter.

De agent laat weten dat de man wellicht zenuwachtig was voor de openstaande gevangenisstraf. "Hij was erg opgelucht toen hij op het politiebureau mocht gaan zitten. Wij zijn even de bus desinfecteren", staat in de Tweet te lezen.