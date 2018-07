Deel dit artikel:











Maaslander opgepakt voor brandstichting op boot

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Maasland een verdachte aangehouden voor brandstichting. De 22-jarige man zou een boot in brand hebben gestoken.

De agenten ontdekten tijdens het surveilleren rond 04:30 uur brand op een boot die aan de Noordvliet Noordzijde in Maassluis lag. Korte tijd later hielden ze op de Delkamp een 22-jarige man uit Maasland aan. De afgelopen tijd was er wel vaker sprake van brandstichting in de omgeving van Maasland. Het is nog niet bekend of de verdachte ook iets met die eerdere branden te maken heeft. De man zit vast en mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat.