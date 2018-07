Deel dit artikel:











Vrijwilliger Ronde van Kralingen mishandeld door boze scooterrijder Politiecontrole Rotterdam Foto: Roald Sekeris

De politie heeft zondagochtend een man opgepakt voor mishandeling in Rotterdam-Kralingen. De man sloeg een medewerker van de jaarlijkse wielerronde die bezig was met een wegafzetting in de straat.

De man reed om 07.30 uur met een scooter de straat in, maar kon niet verder vanwege de wegafzetting door de wijk. Toen hij niet doorgelaten werd, sloeg hij de medewerker tegen het hoofd. "De politie was gelukkig snel ter plaatse", zegt organisator Nils Ligthart zondag op Radio Rijnmond. Schrikken

De politie heeft de man aangehouden en meegenomen naar het bureau. Met het slachtoffer gaat het goed, hij kon na verloop van tijd zijn werkzaamheden hervatten.