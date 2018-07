Zieke Anton Hylkema haalt geld op voor Ikazia-ziekenhuis: 'Het gaat als een jekko'

Anton Hylkema, bestuurslid technische zaken en teammanager van Spartaan '20, heeft te horen gekregen dat hij uitgezaaide kanker heeft. Omdat hij zo goed behandeld is in het Ikazia-ziekenhuis, wil hij zijn laatste maanden besteden om geld op te halen voor het ziekenhuis.

Met de actie wil hij geld inzamelen voor een nieuw Multidisciplinair Oncologisch Centrum in de nieuwbouw van het ziekenhuis. "Ik ben in het Ikazia zo ontzettend prettig geholpen. Met heel veel snelheid hebben ze, helaas natuurlijk, mijn ziekte kenbaar gemaakt. Het is prettig dat je snel weet wat je mankeert.

Bij mij is dat wel heel rap gegaan: in drie weken hoor je dat je kanker hebt en dat je niet meer te genezen bent. Dat is keihard, maar ik kan nu wel afscheid van mijn korte leven nemen. En als ik dat op deze manier kan, is dat mooi."

Benefietwedstrijd

Zijn club Spartaan '20 wil Anton helpen om zoveel mogelijk op te halen. Daarom wordt er op zaterdag 7 juli een benefietwedstrijd tegen vv Smitshoek gehouden. De zoon van Anton, Dominic, speelt in de selectie van Spartaan '20 en heeft ook jaren voor Smitshoek gespeeld. Daarom was Anton daar ook betrokken in de vereniging.

De wedstrijd begint om 14.00 uur en wordt gespeeld op het veld van Spartaan '20.

Ook online is er een inzamelingsactie gestart. Inmiddels is er meer dan zesduizend euro opgehaald. Via www.doneeractie.nl/vrienden-van-anton-in-actie-voor-ikazia-ziekenhuis/-28913 kan er gedoneerd worden.

Luister hierboven het heftige gesprek met Anton terug.