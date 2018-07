Deel dit artikel:











Man gewond bij steekpartij in Rotterdam-Zuid Afzetlint politie

Bij een steekpartij op de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid is zondagmiddag een man gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer waarschijnlijk op straat gestoken. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Een traumahelikopter is naar de gewonde man gestuurd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de steekpartij is nog niets bekend.