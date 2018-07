Zwembaden sluiten deuren door topdrukte

Het zomerse weer zorgde zondag voor topdrukte bij plassen en recreatieoorden in de regio Rijnmond. Zo riep Recreatieoord Binnenmaas uit veiligheidsoverwegingen mensen op om niet meer naar het zwembad te komen. Ook zwembad De Fakkel in Ridderkerk hield de deuren vanaf 14.00 uur dicht.

De grens qua drukte is door Recreatieoord Binnenmaas getrokken op 3500 bezoekers. "Dat heeft te maken met veiligheid, maar ook met de waterkwaliteit", zegt een woordvoerder.

Zonnebrand

"Bezoekers smeren zich in met zonnebrand, nemen gras mee het water in en dat is niet goed voor het water. We willen ook de komende dagen dat de waterkwaliteit goed blijft."

Door drukte bij De Fakkel in Ridderkerk besloot dit zwembad ook de deuren dicht te doen.

Het Recreatieoord Binnenmaas hoopt dat mensen begrip hebben voor de bezoekersstop. Vorig jaar lag de grens bij topdrukte nog op 4000 bezoekers. "Alleen weten we dat er dan nog mensen in de rij staan en onderweg zijn. Om die niet teleur te stellen, zullen we coulant kunnen zijn."

De wachttijden voor de kassa in Binnenmaas liepen zondag op tot één uur.