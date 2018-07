Reuzenrad bij Markthal gaat er komen

Het Dinner Wheel bij de Markthal in Rotterdam mag er gewoon komen. De rechter heeft geoordeeld dat de bezwaren van omwonenden niet voldoende zijn. De bewoners van de Markthal spanden een kort geding aan, omdat ze bang zijn dat mensen makkelijk naar binnen kunnen kijken.

"Ik ben opgelucht, al had ik wel vertrouwen in de zaak", zegt ondernemer Perry Oerlemans. "We gaan nu alles in werking stellen om het reuzenrad op te bouwen. Ik hoop dat we eind augustus open kunnen."

Dineren op hoogte

Het Dinner Wheel is geen 'gewoon' reuzenrad. Naast een mooi uitzicht over Rotterdam kan er ook worden gegeten in de attractie. Het Dinner Wheel staat er in principe voor één jaar.

Om de bewoners tegemoet te komen, heeft Oerlemans verschillende maatregelen beloofd om de inkijk zo klein mogelijk te houden. Zo is het meenemen van camera's met telelenzen niet toegestaan en zal er op de ramen aan de Markthalkant bestickering worden aangebracht om het zicht te beperken.