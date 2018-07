'De Ronde van Kralingen is een mooie kermiskoers'

De ronde van Kralingen heeft zondag plaatsgevonden. Rondom het evenement vonden er diverse activiteiten plaats zoals onder andere een dikke banden race, een vijfkilometerloop en een handbikerace. RTV Rijnmond was er live op de radio bij.

Toernooi directeur Nils Lighart. "Het is laagdrempelig. Maar we moeten wel alles volgens de regels doen. Maar je zal zo zien dat er serieus gekoerst wordt. We hebben verschillende onderdelen zoals fixed gear (fietsen zonder remmen en versnellingen). Er is voor iedereen wat te doen."

De winnares bij de Zondagsrijders A werd Heleen Hop, zij was tevens de enige deelnemer. Joël de Lange won bij mannen in die categorie.

Gesprekken met de winnaars zijn hierboven terug te luisteren, net als het gesprek met organisator Nils Ligthart.