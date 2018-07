Hellevoets stel begint aan vijftien jaar durende wereldreis in opknappertje

Spanning, kriebels en weinig slapen. De Hellevoetse Martijn en Daniëlle de Jong beginnen zondagmiddag aan hun vijftien jaar durende wereldreis in een zelf opgeknapte zeilboot. Van het koppel wordt zondagmiddag rond 15:00 uur groots afscheid genomen.

"We hebben zaterdagavond ook al vrienden en familie ontvangen, maar de meesten komen toch zondag. We verwachten zo'n honderd gasten", zei Martijn zondagochtend tegen RTV Rijnmond.

Ook zijn oud-collega's bij de reddingsbrigade zullen het stel begeleiden. Onder meer een helikopter vliegt mee en zo'n vijftien boten van de reddingsbrigade varen het eerste deel met ze mee. "Tot in de sluis bij Stellendam en daarna komen we op zee en gaan we alleen verder."

Ondanks een kraakheldere blauwe hemel en fantastisch zonnig weer, waait het best hard voor de zeilers. "Iets harder dan we willen, maar dat betekent dat we harder moeten werken", aldus Martijn.

Droom die uitkomt

Eerder zei het stel dat je zelf verantwoordelijk bent voor het laten uitkomen van je dromen, hun voor 8 duizend euro gekochte schip heet dan ook 'Why not?'.

Hun eerste bestemming zijn de Britse Kanaaleilanden ten westen van Frankrijk. Het stel gaat tijdens hun reis drie oceanen oversteken en doen veel plaatsjes aan, maar zijn uiteindelijk maar drie tot vier weken achter elkaar echt op zee.