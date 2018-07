Deel dit artikel:











Vuur slaat over van boom naar woning Berkel en Rodenrijs Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Aan de A.H. Verweijweg in Berkel en Rodenrijs heeft zondagavond brand gewoed. Het vuur ontstond zo rond 18:30 uur in een boom en sloeg over naar een woning. Volgens een getuige zou de brand zijn ontstaan door een sigaret, maar de brandweer kan dit niet bevestigen.

De boom die in brand vloog, stond zo dicht op de gevel dat het vuur oversloeg. De brandweer heeft de isolatie van de woning gecontroleerd, om uit te sluiten dat het vuur na bluswerkzaamheden zou doorsluimeren. Droogte

Hoewel de oorzaak van de brand niet bekend is, waarschuwt de brandweer wel om extra voorzichtig te zijn met vuur. De warmte en droogte van de afgelopen tijd zorgt ervoor dat vuur zich snel kan verspreiden en een klein vonkje al voldoende kan zijn om de boel te laten ontbranden. Hoewel de oorzaak van de brand niet bekend is, waarschuwt de brandweer wel om extra voorzichtig te zijn met vuur. De warmte en droogte van de afgelopen tijd zorgt ervoor dat vuur zich snel kan verspreiden en een klein vonkje al voldoende kan zijn om de boel te laten ontbranden.