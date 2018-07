Staking streekvervoer gaat voorlopig niet door

De vakbonden en werkgevers in het streekvervoer zijn het zondagavond eens geworden over een nieuwe cao. De eerder aangekondigde stakingen zijn hierdoor vooralsnog opgeschort.

De chauffeurs in het streekvervoer hebben al enkele dagen het werk neergelegd in hun strijd voor een betere cao en hadden ook acties voor maandag aangekondigd. Nu de nieuwe cao er lijkt te komen, zijn de acties afgeblazen. Het akkoord zal nog worden voorgelegd aan de leden ter goedkeuring.

De nieuwe cao-afspraken gelden tot en met 31 juli 2020. In de afspraken is een loonsverhoging van gemiddeld 3 procent per jaar vastgelegd. Ook krijgen de chauffeurs eenmalig 650 euro. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

Plaspauzes

Naast meer geld eisten de buschauffeurs ook meer pauzetijd. In het nieuwe akkoord is deze eis vast gelegd. Zo zullen chauffeurs te alle tijden binnen 3 uur werktijd een pauze kunnen nemen.

Deze eis is belangrijk voor chauffeurs, omdat ze door de hoge werkdruk nu vaak niet eens tijd hadden om te plassen.